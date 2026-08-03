Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена звезды сериала «Кухня» показала четырехлетнюю дочь от актера

Актриса Мария Луговая опубликовала фото с дочерью от Сергея Лавыгина
Сергей Лавыгин и Мария Луговая на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Сергей Лавыгин и Мария Луговая на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Супруга Сергея Лавыгина, известного по роли в сериале «Кухня», поделилась свежими кадрами наследницы. Актриса Мария Луговая разместила в соцсети трогательные фото с праздника в честь четырехлетия дочери Марты. Торжество организовали прямо в стенах детского сада.

Мария Луговая показала дочь / фото: соцсети
Мария Луговая показала дочь / фото: соцсети

Ранее Лавыгин откровенно рассказывал, что готовился к родам жены и присутствовал в палате. Однако с первой попытки перерезать пуповину у него не вышло — задача оказалась сложнее, чем он предполагал. Актер признался, что ему понадобилась серьезная концентрация, чтобы довести дело до конца.

В 2024 году семья объявила о пополнении: 5 октября у пары родился сын Андрей. Сам артист не скрывал, что очень хотел именно второго мальчика, и его мечта сбылась.

Ранее Сергей Лавыгин появился на публике с женой.