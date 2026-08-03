Ранее Лавыгин откровенно рассказывал, что готовился к родам жены и присутствовал в палате. Однако с первой попытки перерезать пуповину у него не вышло — задача оказалась сложнее, чем он предполагал. Актер признался, что ему понадобилась серьезная концентрация, чтобы довести дело до конца.