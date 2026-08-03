Супруга Сергея Лавыгина, известного по роли в сериале «Кухня», поделилась свежими кадрами наследницы. Актриса Мария Луговая разместила в соцсети трогательные фото с праздника в честь четырехлетия дочери Марты. Торжество организовали прямо в стенах детского сада.
Ранее Лавыгин откровенно рассказывал, что готовился к родам жены и присутствовал в палате. Однако с первой попытки перерезать пуповину у него не вышло — задача оказалась сложнее, чем он предполагал. Актер признался, что ему понадобилась серьезная концентрация, чтобы довести дело до конца.
В 2024 году семья объявила о пополнении: 5 октября у пары родился сын Андрей. Сам артист не скрывал, что очень хотел именно второго мальчика, и его мечта сбылась.
Ранее Сергей Лавыгин появился на публике с женой.