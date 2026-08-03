Дженнифер Энистон заметили во время отпуска на Майорке вместе с возлюбленным Джимом Кертисом. Пару сфотографировали папарацци во время отдыха на яхте у побережья Балеарского моря.
Для морской прогулки актриса выбрала черный верх от купальника, белые шорты и бейсболку. На снимках Энистон и Кертис обнимаются и целуются.
Также появились кадры, на которых 57-летняя Дженнифер Энистон стоит в бикини и солнцезащитных очках.
Джим Кертис младше Дженнифер Энистон на семь лет. Слухи об их романе появились летом 2025 года, когда Энистон и Кертиса заметили вместе во время отдыха. Ранее стало известно, что пара уже обсуждает помолвку.