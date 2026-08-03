После «Взвода» Стоун снял МакГинли еще в пяти своих картинах — «Уолл-стрит», «Ток-радио», «Рожденный четвертого июля», «Никсон» и «Каждое воскресенье». Сам актер не раз с теплотой вспоминал эту дружбу: «В Лос-Анджелесе не бывает верности, но, черт возьми, Оливер — самый преданный человек, которого я встречал. Он снял меня в шести своих фильмах — вот и все, что нужно знать».