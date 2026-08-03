Как Оливер Стоун разглядел будущую звезду
Если бы не случай, карьера Джона К. МакГинли могла сложиться совсем иначе. В середине 1980-х актер был дублером Джона Туртурро в постановке «Дэнни и глубокое синее море», где его заметил Оливер Стоун. Так МакГинли получил роль сержанта Реда О'Нила в военной драме «Взвод», которая принесла режиссеру «Оскар» за лучший фильм. Для самого актера именно эта работа стала настоящим трамплином в индустрию.
После «Взвода» Стоун снял МакГинли еще в пяти своих картинах — «Уолл-стрит», «Ток-радио», «Рожденный четвертого июля», «Никсон» и «Каждое воскресенье». Сам актер не раз с теплотой вспоминал эту дружбу: «В Лос-Анджелесе не бывает верности, но, черт возьми, Оливер — самый преданный человек, которого я встречал. Он снял меня в шести своих фильмах — вот и все, что нужно знать».
До признания: биржа, шахта и гольф-кэдди
На пути к славе МакГинли сменил не одну профессию, чтобы обеспечивать себя во время учебы в Сиракузском и Нью-Йоркском университетах. Будучи сыном брокера, он успел поработать посыльным в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи. Этот опыт, кстати, позже помог ему вжиться в роль в фильме «Уолл-стрит».
Кроме того, будущий актер подрабатывал кэдди на гольф-полях, таская тяжелые сумки с клюшками, а однажды летом даже устроился на добычу вольфрама в Вайоминге. Лишь получив степень магистра искусств в 1984 году, он окончательно сосредоточился на театре, откуда вскоре пробился в большое кино.
Не собирался становиться телезвездой
Долгое время МакГинли видел себя исключительно театральным и киноактером. Телевидение не вызывало у него большого интереса. Кроме того, он не раз говорил, что никогда не походил на типичного красавчика из телевизионных сериалов.
Все изменилось, когда актер прочитал сценарий Билла Лоуренса — создателя «Клиники». По словам МакГинли, уже после первого прочтения он понял, что очень хочет сыграть доктора Кокса. Больше всего его зацепило то, что персонаж получился не карикатурным грубияном, а сложным человеком, скрывающим заботу о людях за сарказмом и колкими шутками. Именно эта роль в итоге принесла МакГинли мировую известность.
Пять прослушиваний, свист и женские имена
Главный парадокс кастинга заключался в том, что Билл Лоуренс изначально оставил в сценарии пометку: «На роль доктора Кокса нужен актер типажа Джона К. МакГинли». Однако из-за жестких требований продюсеров самому МакГинли пришлось проходить прослушивание целых пять раз. По сути, он доказывал, что никто не сыграет «типаж МакГинли» лучше него самого.
Получив роль, актер начал активно наполнять своего персонажа уникальными деталями. Именно благодаря ему у доктора Кокса появился фирменный презрительный свист. А привычка называть Джей Ди (Зак Брафф) женскими именами пришла из реальной жизни: МакГинли точно так же годами подшучивал над своим близким другом Джоном Кьюсаком. Билл Лоуренс подсмотрел эту особенность и перенес ее в сериал.
Отец мальчика с синдромом Дауна
В 1997 году у МакГинли и его первой супруги Лорен Ламберт родился сын Макс. У мальчика диагностировали синдром Дауна. Узнав об этом, голливудский агент актера посоветовал ему скрывать диагноз сына, чтобы не навредить карьере. МакГинли отреагировал жестко: он тут же уволил агента и, наоборот, стал брать сына на кинофестивали и съемочные площадки.
Позже актер признавался, что именно Макс научил его терпению, умению радоваться простым вещам и смотреть на мир по-другому. Сегодня МакГинли входит в совет директоров Global Down Syndrome Foundation, сотрудничает с Национальным обществом по синдрому Дауна и является амбассадором Специальной Олимпиады. Он также стал одним из инициаторов кампании Spread the Word to End the Word, выступающей против использования слова retard («отсталый») как оскорбления.
Возвращение к доктору Коксу
Спустя более двадцати лет после премьеры «Клиники» МакГинли вновь примерил белый халат своего самого знаменитого героя. В продолжении сериала он снова играет доктора Кокса, хотя теперь появляется на экране реже, чем в оригинальном шоу. К своим ролям вернулись и другие звезды ситкома — Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и многие другие.
Сам МакГинли говорил, что с огромной радостью вернулся к персонажу, который давно стал частью его жизни. И хотя за плечами актера десятки ярких ролей в фильмах выдающихся режиссеров, именно саркастичный, но преданный своему делу доктор Кокс навсегда останется его главной визитной карточкой.