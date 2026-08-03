65-летний Олег Меньшиков поделился снимком, сделанным во время отпуска. На фотографии актер позирует на пляже в соломенной шляпе и коротких шортах.
Публикацию артист приурочил к завершению поездки, которую провел вместе с супругой Анастасией в Италии и Греции.
«Я еще вернусь», — лаконично подписал снимок актер.
Новая публикация Меньшикова привлекла внимание аудитории. В комментариях многие отметили, что актер находится в отличной форме, а некоторые сравнили его с Джеймсом Бондом и назвали одним из самых харизматичных артистов российского кино.
«Джеймс Бонд на отдыхе», «Мама Миа, какой мужчина», «Дон Корлеоне отдыхает», «Знойный мужчина. Красавец», «Огненный мужчина», — писали подписчики.
Ранее 43-летняя жена Олега Меньшикова показала фигуру в купальнике в Греции.