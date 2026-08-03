Звезда сериала «Бригада» Дарья Повереннова раскрыла детали своей спортивной рутины. Актриса призналась, что ежедневно преодолевает дистанцию в четыре километра, и такая привычка сохраняется у нее уже более десяти лет. Своим опытом она поделилась с подписчиками в соцсети.
Повереннова рассказала, что раньше бег вызывал у нее отвращение, однако все изменилось после знакомства с супругом Андреем Шароновым. Именно он, по словам артистки, стал катализатором перемен в ее отношении к физическим нагрузкам.
«По 4 км бега каждый день с 2015 года. Исключения: физическое недомогание и отсутствие времени в связи с переездами, к примеру. Этот каждодневный бег вошел у меня в привычку. Стал рутиной (в хорошем смысле), хобби. А ведь раньше терпеть не могла, не умела, презирала! Вот что делает любовь к мужу и самодисциплина», — отметила артистка.
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