«По 4 км бега каждый день с 2015 года. Исключения: физическое недомогание и отсутствие времени в связи с переездами, к примеру. Этот каждодневный бег вошел у меня в привычку. Стал рутиной (в хорошем смысле), хобби. А ведь раньше терпеть не могла, не умела, презирала! Вот что делает любовь к мужу и самодисциплина», — отметила артистка.