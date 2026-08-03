Алексей Чадов рассказал, что жалеет об отказе от съемок в сериалах в начале карьеры

Актер Алексей Чадов в разговоре с Пятым каналом признался, что сожалеет о решениях, которые принимал в начале карьеры. Он рассказал, что в период 15−20 лет назад съемки в полном метре считались делом престижным, а работа над сериалами воспринималась как нечто второсортное.
«Все, кто снимался в сериалах, это считалась какая-то категория “Б”. Я отказался от массы прекрасных сериалов, замечательных материалов. И я искренне об этом жалею. Потом через два-три года сериалы просто стали номером один», — поделился артист.
По словам Чадова, он отверг множество выгодных предложений, о чем теперь сильно жалеет, ведь уже спустя пару лет ситуация на рынке кардинально изменилась, и сериалы вышли на первый план.
Дебют Чадова в кино состоялся в 2001 году с эпизодической роли в фильме «Лавина». С тех пор его фильмография разрослась до более чем 40 проектов, среди которых «Молодой Волкодав», «Провокатор», «Мелодия любви» и «Стажер».
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