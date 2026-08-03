Алексей Чадов рассказал, что жалеет об отказе от съемок в сериалах в начале карьеры

Актер Алексей Чадов в разговоре с Пятым каналом признался, что сожалеет о решениях, которые принимал в начале карьеры. Он рассказал, что в период 15−20 лет назад съемки в полном метре считались делом престижным, а работа над сериалами воспринималась как нечто второсортное.