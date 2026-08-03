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В России планируют снять кино о разведчиках на основе материалов ГРУ

Несколько продюсерских компаний уже забрали книги серии «Щит и меч Отчизны. Рассекреченные дела ГРУ» на рецензии и рассматривают их для экранизации, рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Книги серии «Щит и меч Отчизны. Рассекреченные дела ГРУ» («Эксмо») могут быть экранизированы в ближайшие два года. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор издательства Евгений Капьев.

«Мы очень плотно работаем с кинопроизводителями — несколько продюсерских компаний уже забрали наши книги на рецензии и рассматривают их для экранизации. Я уверен, что в течение года-двух мы увидим фильмы на основе этих произведений», — отметил он.

О серии

В центре цикла «Щит и меч Отчизны. Рассекреченные дела ГРУ» — судьбы советских разведчиков, информация о которых долгие годы была скрыта от общества. Материалом для книг послужили архивы, впервые обнародованные Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ): оперативные сводки, личные дела, зашифрованные донесения и показания очевидцев.

Летом 2026 года вышли книги «Альта» Олега Роя и Сергея Давиденко, а также «Связной Хрущева» Андрея Орлова и Олега Роя. В сентябре читателей ждет третье произведение Олега Роя в серии — «Полковник Ксанти. Легенда разведки». Оно будет посвящено Герою Советского Союза Хаджи-Умару Мамсурову, который считается прототипом героя романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол».