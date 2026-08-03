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Мария Машкова ответила на критику после высказывания о жизни в США

Актриса призналась, что не боится любой работы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media

41-летняя Мария Машкова ответила на критику, с которой столкнулась после своего заявления о жизни в США. Ранее актриса рассказала, что за границей ее перестали воспринимать только как дочь Владимира Машкова. По словам артистки, теперь ее ценят за работу, а многие даже не знают, кто ее отец.

Высказывание Машковой вызвало споры в комментариях — звездные коллеги и подписчики поддержали актрису, но нашлись и те, кто оказался возмущен ее словами.

«Вот прямо гордись! От фамилии отреклась. Выкладываешь свое послание на русском языке и, видимо, на русскоязычную аудиторию. Исчезните из нашего пространства. Смотреть на вас противно», «Скоро будет мыть туалеты с гордостью», — писали пользователи.

На эти комментарии Машкова ответила: «А что плохого в мытье туалетов? Ну, допустим, дойдет до этого. И что?». А позже опубликовала видео, в котором призналась, что после этой истории еще раз убедилась: каждому человеку нужны поддержка и вера.

Ранее Мария Машкова показала редкое фото с повзрослевшими дочерями.