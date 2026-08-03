41-летняя Мария Машкова ответила на критику, с которой столкнулась после своего заявления о жизни в США. Ранее актриса рассказала, что за границей ее перестали воспринимать только как дочь Владимира Машкова. По словам артистки, теперь ее ценят за работу, а многие даже не знают, кто ее отец.