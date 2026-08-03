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Софья Синицына вышла в свет в прозрачном кружевном платье без бюстгальтера

Актриса показала себя в прозрачном платье
Софья Синицына на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба
Софья Синицына на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба

Софья Синицына, известная по драме «Чистые», примерила провокационный образ. Она позировала перед зеркалом в бутике в прозрачном кружевном платье без бюстгальтера, накинув поверх кожаную куртку. Снимок звезда выложила в соцсети.

Софья Синицына / фото: соцсети
Софья Синицына / фото: соцсети

После рождения ребенка артистка быстро вернула форму и теперь часто выбирает смелые наряды для выхода в свет. Но, как отмечает сама Синицына, похудение далось ей непросто, хотя возраст и наследственность сыграли на руку.

Актриса признается, что довольна своей внешностью и не упускает случая подчеркнуть фигуру. В ответ на критику она реагирует спокойно: периодически недоброжелательницы называют ее «девушкой легкого поведения», но эти слова не задевают знаменитость.

Ранее Софья Синицына показала фото с дочерью от Павла Табакова на Мальдивах.