Софья Синицына, известная по драме «Чистые», примерила провокационный образ. Она позировала перед зеркалом в бутике в прозрачном кружевном платье без бюстгальтера, накинув поверх кожаную куртку. Снимок звезда выложила в соцсети.
После рождения ребенка артистка быстро вернула форму и теперь часто выбирает смелые наряды для выхода в свет. Но, как отмечает сама Синицына, похудение далось ей непросто, хотя возраст и наследственность сыграли на руку.
Актриса признается, что довольна своей внешностью и не упускает случая подчеркнуть фигуру. В ответ на критику она реагирует спокойно: периодически недоброжелательницы называют ее «девушкой легкого поведения», но эти слова не задевают знаменитость.
Ранее Софья Синицына показала фото с дочерью от Павла Табакова на Мальдивах.