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Кристофер Нолан объяснил, почему не согласен с критикой «Одиссеи»

Режиссер поразмышлял о манипуляции в кинематографе
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Кристофер Нолан ответил на претензии критиков, которые назвали его новую работу «Одиссея» слишком прямолинейной. В подкасте с Чжун Шу постановщик объяснил, почему кинематографические ходы, несмотря на узнаваемость, не теряют своей силы.

Режиссер уверен: если человек смог разглядеть конкретный прием, это не значит, что он перестал воздействовать на аудиторию. В качестве иллюстрации Нолан вспомнил персонажей, которых авторы намеренно делают привлекательными для зрителя.

«Часто фильмы критикуют так: “Персонажа специально сделали симпатичным зрителю. Им манипулируют, чтобы зрители ему сочувствовали”. И это фундаментальный недостаток современной кинокритики. Потому что возможность идентифицировать механизм не означает, что он перестал работать», — объяснил режиссер.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

По словам Нолана, такой подход чаще встречается в любительской критике. Некоторые зрители полагают, что понимание режиссерских методов автоматически лишает их эффективности. При этом постановщик соглашается: киноязык не стоит на месте. Когда прием становится слишком знакомым и предсказуемым, авторам приходится искать свежие способы повествования.

В то же время Нолан подчеркивает: полностью отказаться от устоявшихся выразительных средств невозможно. Режиссеры опираются на общие правила, которые зрители усваивают за годы просмотра фильмов.

«В некоторых случаях это действительно так, и язык кино эволюционирует. Когда прием становится слишком знакомым, его приходится менять. Но как режиссеры мы пользуемся этим общим языком. Мы опираемся на это понимание. Наша аудитория видела много фильмов и понимает этот язык», — отметил Нолан.

«Одиссея, ставшая 13-м фильмом Нолана, неоднократно подвергалась критике. Например, Илон Маск высказывал недовольство нашумевшей экранизацией. 