«В некоторых случаях это действительно так, и язык кино эволюционирует. Когда прием становится слишком знакомым, его приходится менять. Но как режиссеры мы пользуемся этим общим языком. Мы опираемся на это понимание. Наша аудитория видела много фильмов и понимает этот язык», — отметил Нолан.