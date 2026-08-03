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Агата Муцениеце показала подросшего сына от Павла Прилучного

Актриса отправилась на отдах в Ригу вместе с детьми
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Агата Муцениеце с сыном
Агата Муцениеце с сыном

37-летняя Агата Муцениеце уехала в Ригу вместе с детьми. Судя по кадрам, ее супруг Петр Дранга в семейный отпуск не поехал.

В личном блоге актриса показывает, как проводит время в родном городе. Муцениеце гуляет по Риге, отдыхает у воды и продолжает тренироваться. Она поделилась видео с пробежки, на которую взяла 13-летнего сына Тимофея, рожденного в браке с Павлом Прилучным.

Сын Агаты Муцениеце / фото: соцсети
Сын Агаты Муцениеце / фото: соцсети

Муцениеце рассказала, что во время тренировки они несколько раз останавливались, чтобы покачать пресс, поэтому бежали без спешки.

«Мы с утра конечно же пробежались по Риге. Как ощущения? Мы еще останавливались, пресс качали, поэтому вы на темп не смотрите», — рассказала Муцениеце.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что в юные годы не всегда чувствовала себя красивой.