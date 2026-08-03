В личном блоге актриса показывает, как проводит время в родном городе. Муцениеце гуляет по Риге, отдыхает у воды и продолжает тренироваться. Она поделилась видео с пробежки, на которую взяла 13-летнего сына Тимофея, рожденного в браке с Павлом Прилучным.