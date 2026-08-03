Кассовые сборы фильма «Человек-паук. Новый день» обновили исторический рекорд

Несмотря на это, американский кинорынок до сих пор не восстановился до уровня 2019 года, предшествовавшего пандемии COVID-19. По данным агентства, продажи билетов в текущем году на 10% выше, чем за тот же период годом ранее, но на 16% меньше, чем в 2019 году.