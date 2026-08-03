Кассовые сборы фильма «Человек-паук. Новый день» обновили исторический рекорд

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Фильм «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day) собрал $927 млн в прокате за первые выходные, показав второй результат в истории. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга кинопроката США Rentrak.
Более трети этой суммы — $355 млн — пришлось на американский рынок. По этому показателю лента лишь незначительно уступила фильму-рекордсмену «Мстители. Финал» (Avengers: Endgame, 2019), продажи билетов на который в первые выходные американского проката составили $357 млн ($467 млн с поправкой на инфляцию). В рейтинге мирового проката новый «Человек-паук» также занял вторую строчку с $927 млн против $1,2 млрд у «Мстителей» в 2019 году ($1,6 млрд с учетом инфляции).
Как пишет агентство Reuters со ссылкой на студию Motion Picture Group, пятая часть международного проката пришлась на Китай. Представитель Rentrak Пол Дергарабедиян сказал агентству, что прошедшие выходные стали самыми кассовыми для американской киноиндустрии в целом благодаря показу как «Человека-паука», так и вышедшей ранее «Одиссеи» Кристофера Нолана.
Несмотря на это, американский кинорынок до сих пор не восстановился до уровня 2019 года, предшествовавшего пандемии COVID-19. По данным агентства, продажи билетов в текущем году на 10% выше, чем за тот же период годом ранее, но на 16% меньше, чем в 2019 году.