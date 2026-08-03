Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эми Шумер показала постройневшую фигуру в бикини без фильтров на яхте

Актриса снялась в бикини
Эми Шумер, фото: соцсети
Эми Шумер, фото: соцсети

45-летняя комедийная актриса Эми Шумер показала в личном блоге кадры с яхты. В подписи к публикации она подчеркнула, что обошлась без фильтров. На снимках звезда позирует в бикини с цветочным узором.

«Я и не думала, что настанут такие дни. Без фильтров, как обычно», — написала Эми.

Эми Шумер / фото: соцсети
Эми Шумер / фото: соцсети

Звездные подруги тут же откликнулись в комментариях. Кейт Уолш, которую зрители знают по сериалу «Анатомия страсти», оставила сообщение: «Ты такая красивая, Эми. Счастливая и расцветающая». Австралийская певица Софи Монк добавила: «Прекрасная».

Эми откровенно рассказывает в блоге о том, как худеет после развода с шеф-поваром Крисом Фишером. Супруги прожили вместе семь лет, у них растет семилетний сын Джин.

«Фотографии, на которых ты наконец чувствуешь себя сильной и красивой, — это не крик о помощи. Это праздник жизни и здоровья. Люблю всех мам-одиночек!», — заявила знаменитость.