45-летняя комедийная актриса Эми Шумер показала в личном блоге кадры с яхты. В подписи к публикации она подчеркнула, что обошлась без фильтров. На снимках звезда позирует в бикини с цветочным узором.
«Я и не думала, что настанут такие дни. Без фильтров, как обычно», — написала Эми.
Звездные подруги тут же откликнулись в комментариях. Кейт Уолш, которую зрители знают по сериалу «Анатомия страсти», оставила сообщение: «Ты такая красивая, Эми. Счастливая и расцветающая». Австралийская певица Софи Монк добавила: «Прекрасная».
Эми откровенно рассказывает в блоге о том, как худеет после развода с шеф-поваром Крисом Фишером. Супруги прожили вместе семь лет, у них растет семилетний сын Джин.
«Фотографии, на которых ты наконец чувствуешь себя сильной и красивой, — это не крик о помощи. Это праздник жизни и здоровья. Люблю всех мам-одиночек!», — заявила знаменитость.