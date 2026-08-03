Агата Муцениеце стала гостьей подкаста «Простое наблюдение», где откровенно рассказала о том, как воспринимала себя в молодости.
Актриса вспомнила, что в юные годы была абсолютно уверена в своей привлекательности и часто мерила себя мерками мировых звезд. С ностальгической улыбкой знаменитость описала привычку дефилировать по улицам особой походкой, мысленно фиксируя, сколько людей оборачивается ей вслед. Тогда ей казалось, что интерес окружающих вызван исключительно ее внешними данными.
«Я сравнивала себя с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей», — поделилась Агата.
Актриса также отметила, что по типажу считает себя близкой к Ирине Шейк и Адриане Лиме. По словам Муцениеце, ее внешность всегда была яркой и запоминающейся, что неизбежно притягивало внимание.
Ранее Агата Муцениеце рассмешила сотрудников ДПС необычным внешним видом.