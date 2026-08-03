Актриса вспомнила, что в юные годы была абсолютно уверена в своей привлекательности и часто мерила себя мерками мировых звезд. С ностальгической улыбкой знаменитость описала привычку дефилировать по улицам особой походкой, мысленно фиксируя, сколько людей оборачивается ей вслед. Тогда ей казалось, что интерес окружающих вызван исключительно ее внешними данными.