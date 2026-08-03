Роман «Заводной апельсин» получит антинаркотическую маркировку в России

«Заводной апельсин» стал широко известен также благодаря культовой экранизации Стэнли Кубрика, снятой в 1971 году. Несмотря на то, что книга давно признана классикой мировой литературы и была написана в 1962 году, она подпадает под критерии антинаркотической маркировки в России.