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Роман «Заводной апельсин» получит антинаркотическую маркировку в России

Роман «Заводной апельсин» будут маркировать в России по закону о наркотиках
Кадр из фильма «Заводной апельсин»
Кадр из фильма «Заводной апельсин»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Знаменитый роман-антиутопию «Заводной апельсин» Энтони Берджесса будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

«Заводной апельсин» стал широко известен также благодаря культовой экранизации Стэнли Кубрика, снятой в 1971 году. Несмотря на то, что книга давно признана классикой мировой литературы и была написана в 1962 году, она подпадает под критерии антинаркотической маркировки в России.

Как ранее пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. Роман «Заводной апельсин» в издательстве АСТ выпускается в переводе Владимира Бошняка, выполненным в 2011 году.

Более 150 наименований книг пополнили в понедельник перечень книг, подлежащих специальной маркировке, опубликованный на сайте Российского книжного союза (РКС). Также в маркировки теперь подлежит сборник трех произведений известного американского писателя XX века Джека Керуака «Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже», а также книги современных авторов «Виктор Цой. Жизнь и “Кино” Виталия Калгина, “СтихиРунета. Лирика” российской поэтессы Солы Моновой, “Доктор Гарин” Владимира Сорокина.

Минцифры России утвердило порядок маркировки книг, которой подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.