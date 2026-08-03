Завершилась работа работу над девятым сезоном военной саги «По законам военного времени», который получил название «По законам послевоенного времени». К своим ролям вернулись Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный.



Действие развернется весной 1946 года. Светлана Петровна Елагина получает повышение до подполковника и новое назначение в УМГБ Ровенской области. Позади остается Кенигсберг, где героиня пережила тяжелую личную утрату. Леса Ровенской области буквально изрыты схронами, а бандитские формирования чувствуют себя вольготно. Местное население живет в атмосфере страха и недоверия к власти. Ситуацию осложняют родственные связи жителей с бандеровским подпольем, что делает раскрытие преступлений крайне трудным делом.