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Екатерина Климова снялась в продолжении саги «По законам военного времени»

Девятый сезон сериала покажут в 2027 году
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Екатерина Климова на съемках 9-го сезона сериала «По законам военного времени»
Екатерина Климова на съемках 9-го сезона сериала «По законам военного времени»

Завершилась работа работу над девятым сезоном военной саги «По законам военного времени», который получил название «По законам послевоенного времени». К своим ролям вернулись Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный.

Действие развернется весной 1946 года. Светлана Петровна Елагина получает повышение до подполковника и новое назначение в УМГБ Ровенской области. Позади остается Кенигсберг, где героиня пережила тяжелую личную утрату. Леса Ровенской области буквально изрыты схронами, а бандитские формирования чувствуют себя вольготно. Местное население живет в атмосфере страха и недоверия к власти. Ситуацию осложняют родственные связи жителей с бандеровским подпольем, что делает раскрытие преступлений крайне трудным делом.

Александр Панкратов-Черный и Екатерина Климова на съемках 9-го сезона сериала «По законам военного времени»
Александр Панкратов-Черный и Екатерина Климова на съемках 9-го сезона сериала «По законам военного времени»

Опыт Елагиной оказывается бесценным в таких условиях. Возглавив оперативную группу, она вместе с майором Александром Вороновым добивается успехов в борьбе с криминалом. Совместная работа с Вороновым, возможно, дарит Светлане Петровне шанс на новые отношения и любовь.

Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)
Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)

Екатерина Климова, которая играет Елагину, призналась: «Как девочка я больше реагирую на костюмы, чем на автомобили. Очень радуюсь дамским атрибутам, которые у меня появились в этом сезоне — серьги, перчатки, шляпка, сумочка, в которой, кстати, очень удобно прятать мобильный телефон, чтобы не отвлекаться от нашего кино».

Екатерина Климова на съемках 9-го сезона сериала «По законам военного времени»
Екатерина Климова на съемках 9-го сезона сериала «По законам военного времени»

Режиссером сезона выступил Алексей Карелин. Премьера на Первом канале запланирована на 2027 год.