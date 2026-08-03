Завершилась работа работу над девятым сезоном военной саги «По законам военного времени», который получил название «По законам послевоенного времени». К своим ролям вернулись Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный.
Действие развернется весной 1946 года. Светлана Петровна Елагина получает повышение до подполковника и новое назначение в УМГБ Ровенской области. Позади остается Кенигсберг, где героиня пережила тяжелую личную утрату. Леса Ровенской области буквально изрыты схронами, а бандитские формирования чувствуют себя вольготно. Местное население живет в атмосфере страха и недоверия к власти. Ситуацию осложняют родственные связи жителей с бандеровским подпольем, что делает раскрытие преступлений крайне трудным делом.
Опыт Елагиной оказывается бесценным в таких условиях. Возглавив оперативную группу, она вместе с майором Александром Вороновым добивается успехов в борьбе с криминалом. Совместная работа с Вороновым, возможно, дарит Светлане Петровне шанс на новые отношения и любовь.
Екатерина Климова, которая играет Елагину, призналась: «Как девочка я больше реагирую на костюмы, чем на автомобили. Очень радуюсь дамским атрибутам, которые у меня появились в этом сезоне — серьги, перчатки, шляпка, сумочка, в которой, кстати, очень удобно прятать мобильный телефон, чтобы не отвлекаться от нашего кино».
Режиссером сезона выступил Алексей Карелин. Премьера на Первом канале запланирована на 2027 год.