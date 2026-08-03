Сергей Бурунов поделился в своем блоге забавным видео с концерта 20-летнего певца Вани Дмитриенко, который 2 августа собрал полный стадион «Лужники». На кадрах 49-летний актер предстал перед поклонниками в своем фирменном образе — с гипертрофированно серьезным видом.
В кадр попал и Александр Петров, который сидел на соседнем ряду.
В какой-то момент Петров обратился к к коллеге по «Полицейскому с Рублевки» с провокационным вопросом: «Серег, на сцену петь не пойдешь?»
На что Бурунов ответил, но уже в подписи к опубликованному видео: «Нет, Саш, не пойду!»
А затем добавил: «Это мы на концерте у Вани Дмитриенко. Пришел я, как и обещал!»
Поклонники Бурунова прокомментировали кадры с восторгом: «Красаффчики».
Ранее танец Бурунова под песню Дмитриенко оценили Юлия и Анна Пересильд.