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Бурунов показал кадры с Петровым на концерте Вани Дмитриенко в «Лужниках»

Актеры посетили шоу молодого артиста на стадионе
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Александр Петров и Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Александр Петров и Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

Сергей Бурунов поделился в своем блоге забавным видео с концерта 20-летнего певца Вани Дмитриенко, который 2 августа собрал полный стадион «Лужники». На кадрах 49-летний актер предстал перед поклонниками в своем фирменном образе — с гипертрофированно серьезным видом.

В кадр попал и Александр Петров, который сидел на соседнем ряду.

Александр Петров и Сергей Бурунов, фото: соцсети
Александр Петров и Сергей Бурунов, фото: соцсети

В какой-то момент Петров обратился к к коллеге по «Полицейскому с Рублевки» с провокационным вопросом: «Серег, на сцену петь не пойдешь?»

На что Бурунов ответил, но уже в подписи к опубликованному видео: «Нет, Саш, не пойду!»

А затем добавил: «Это мы на концерте у Вани Дмитриенко. Пришел я, как и обещал!»

Поклонники Бурунова прокомментировали кадры с восторгом: «Красаффчики».

Ранее танец Бурунова под песню Дмитриенко оценили Юлия и Анна Пересильд.