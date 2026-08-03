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Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова отправилась на Мальдивы с семьей

Актриса Анна Банщикова призналась, что улетела с семьей из России
Анна Банщикова
Анна БанщиковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анна Банщикова, известная по роли в сериале «Ищейка», вместе с семьей покинула Россию и отправилась на отдых. О своем местонахождении артистка рассказала поклонникам в соцсети. Она поделилась, что проводит время с мужем и детьми на Мальдивах.

«Долгожданный отпуск. Приехали в прекрасный отель. Как нас прекрасно встречают», — отметила артистка.

Анна Банщикова с семьей / фото: соцсети
Анна Банщикова с семьей / фото: соцсети

У знаменитости трое детей от адвоката Всеволода Шаханова: 19-летний Михаил, 17-летний Александр и 9-летняя Мария.

По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».

Ранее Агата Муцениеце и Анна Банщикова вернулись к ролям «Химкинских ведьм».