Актриса Анна Банщикова, известная по роли в сериале «Ищейка», вместе с семьей покинула Россию и отправилась на отдых. О своем местонахождении артистка рассказала поклонникам в соцсети. Она поделилась, что проводит время с мужем и детьми на Мальдивах.
«Долгожданный отпуск. Приехали в прекрасный отель. Как нас прекрасно встречают», — отметила артистка.
У знаменитости трое детей от адвоката Всеволода Шаханова: 19-летний Михаил, 17-летний Александр и 9-летняя Мария.
По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».
Ранее Агата Муцениеце и Анна Банщикова вернулись к ролям «Химкинских ведьм».