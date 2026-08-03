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Анна Хилькевич узнала у дочерей, мечтают ли они стать актрисами

Дочери Анны Хилькевич не хотят становиться актрисами
Анна Хилькевич
Анна ХилькевичИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анна Хилькевич решила выяснить у своих дочерей, хотят ли они в будущем связать жизнь с кино или телевидением. Вместе с детьми звезда ответила на вопрос подписчика и поинтересовалась их планами на будущее.

У знаменитости и ее супруга, бизнесмена Артура Волкова, три дочери — Арианна, Анна-Мария и Оливия. Актриса подчеркнула, что не собирается навязывать детям свою профессию и считает, что девочки должны самостоятельно определиться с будущей карьерой, когда вырастут.

«Хотели бы, чтобы дети были актерами или работали на телевидении?» — поинтересовались у знаменитости.

Звезда решила задать этот вопрос непосредственно дочерям. В ответ одна из них неуверенно сказала, что пока не знает, а другая категорично ответила: «Нет».

Анна Хилькевич
Анна ХилькевичИсточник: Legion-Media.ru

Тогда актриса поинтересовалась, привлекает ли дочерей работа на телевидении в качестве ведущих. Однако и эта идея особого энтузиазма у девочек не вызвала.

Хилькевич предположила, что ее дочери могли бы выбрать профессию за кадром, ведь в телевизионной и киноиндустрии существует множество специальностей — от продюсеров и режиссеров до гримеров.

Именно последний вариант неожиданно заинтересовал одну из девочек. На предложение попробовать себя в качестве гримера дочь актрисы ответила согласием.

Хилькевич тут же пошутила, представив, как в будущем ее дочери будут работать с ней: «Все, у меня есть два гримера. Красить меня будете старенькую? Морщинки закрашивать».

Ранее дом Анны Хилькевич оценили в 120 млн рублей.