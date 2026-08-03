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Андрей Кончаловский рассказал о съемках экранизации «Одиссеи» в США в 1990-х

Андрей Кончаловский рассказал историю создания экранизации «Одиссеи» в США 90-х
Андрей Кончаловский, фото: пресс-служба
Андрей Кончаловский, фото: пресс-служба

Режиссер Андрей Кончаловский, который известен рядом голливудских проектов, раскрыл подробности работы над экранизацией «Одиссеи» Гомера. Об этом он написал в соцсети.

По словам Кончаловского, американский продюсер, когда листал смету проекта, «морщился», не понимая, кому нужны древнегреческие мифы в прайм-тайм американского телевидения.

«В 1997 году вышла моя “Одиссея” — двухчастная экранизация поэмы Гомера. Бюджет около 40 миллионов долларов — один из самых дорогих проектов своего времени. Среди продюсеров — Фрэнсис Форд Коппола и Николас Мейер», — написал постановщик.

Также лауреат многих международных премий отметил, что при создании эпоса не хотел снимать «миф ради мифа».

«В центре истории — человек, который должен пройти испытания, чтобы снова стать самим собой и вернуться домой», — добавил он.

Ранее переводчица «Одиссеи» раскритиковала новую «Одиссею» Кристофера Нолана.