Андрей Кончаловский рассказал о съемках экранизации «Одиссеи» в США в 1990-х

«В 1997 году вышла моя “Одиссея” — двухчастная экранизация поэмы Гомера. Бюджет около 40 миллионов долларов — один из самых дорогих проектов своего времени. Среди продюсеров — Фрэнсис Форд Коппола и Николас Мейер», — написал постановщик.