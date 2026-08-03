Ариана Гранде решила взять паузу в карьере

Актриса и певица Ариана Гранде объявила о временном уходе из публичного пространства. Как сообщает журнал People со ссылкой на представителя артистки, решение связано с непрекращающимися обсуждениями ее физического состояния.
Гранде исчезнет из поля зрения сразу после финала гастрольного тура Eternal Sunshine. Артистка намерена достойно завершить выступления, «оставаясь при этом здоровой и счастливой».
«А после этого возьмет заслуженную паузу от публичной деятельности, которая привела к бесконечным, затянувшимся общественным спекуляциям», — заявил он изданию.
Заключительное шоу тура пройдет 1 сентября в Лондоне. Кроме того, Гранде выйдет из состава участников постановки Sunday in the Park with George. Премьера мюзикла в британской столице ожидалась в 2027 году.
Слухи о недомогании певицы циркулируют уже несколько лет. Однако особый всплеск интереса публики случился после релиза клипа на композицию Petal, выпущенного 31 июля. В тот же день вышел и одноименный альбом.