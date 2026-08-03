Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Чадов объяснил, почему не ходит к психологам

Актер заявил, что ему не нужен психолог
Алексей Чадов
Алексей ЧадовИсточник: Legion-Media.ru

Алексей Чадов рассказал, что не видит необходимости в услугах психолога. Соответствующее заявление артиста приводит Пятый канал.

По словам Чадова, он не способен «изливать душу чужому человеку». Рефлексией актер предпочитает заниматься самостоятельно. Кроме того, ему помогают откровенные беседы с родными и людьми, на которых он ориентируется.

«Я вот за конструктивный разговор внутри. И батюшке не могу рассказать все, что у меня. Просто я так устроен», — подчеркнул артист.

При этом Чадов допускает, что психотерапия может быть полезна. Он отметил, что для некоторых людей поход к специалисту действительно приносит результат.

Ранее Алексей Чадов показал редкое фото с маленькой дочерью от жены-модели.