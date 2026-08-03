Алексей Чадов рассказал, что не видит необходимости в услугах психолога. Соответствующее заявление артиста приводит Пятый канал.
По словам Чадова, он не способен «изливать душу чужому человеку». Рефлексией актер предпочитает заниматься самостоятельно. Кроме того, ему помогают откровенные беседы с родными и людьми, на которых он ориентируется.
«Я вот за конструктивный разговор внутри. И батюшке не могу рассказать все, что у меня. Просто я так устроен», — подчеркнул артист.
При этом Чадов допускает, что психотерапия может быть полезна. Он отметил, что для некоторых людей поход к специалисту действительно приносит результат.
Ранее Алексей Чадов показал редкое фото с маленькой дочерью от жены-модели.