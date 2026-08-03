Николь Кидман показала в своем блоге видео со съемочной площадки сиквела культового мистического ромкома 1998 года «Практическая магия». На кадрах она вместе с Сандрой Буллок, которая вновь сыграет ее экранную сестру, зажигают шалфей, обнимаются и улыбаются друг другу.