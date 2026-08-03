Николь Кидман показала в своем блоге видео со съемочной площадки сиквела культового мистического ромкома 1998 года «Практическая магия». На кадрах она вместе с Сандрой Буллок, которая вновь сыграет ее экранную сестру, зажигают шалфей, обнимаются и улыбаются друг другу.
59-летняя Кидман предстала в светло-зеленом кружевном платье, а 62-летняя Буллок — в черном жакете и струящейся юбке в тон. В кадр также попали Ли Пейс, Джои Кинг и Мэйси Уильямс.
«Сестры», — подписала Кидман кадры.
В ленте «Практическая магия 2», премьера которой намечена на 11 сентября, обе актрисы спустя 28 лет после выхода оригинала снова появятся в образах сестер Оуэнс.