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Кидман поделилась кадрами с Буллок со съемочной площадки «Практической магии 2»

Актрисы вернулись к ролям сестер-ведьм спустя 28 лет
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Николь Кидман и Сандра Буллок
Николь Кидман и Сандра БуллокИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман показала в своем блоге видео со съемочной площадки сиквела  культового мистического ромкома 1998 года «Практическая магия». На кадрах она вместе с Сандрой Буллок, которая вновь сыграет ее экранную сестру, зажигают шалфей, обнимаются и улыбаются друг другу.

Джои Кинг, Николь Кидман, Сандра Буллок и Мэйси Уильямс, фото: соцсети
Джои Кинг, Николь Кидман, Сандра Буллок и Мэйси Уильямс, фото: соцсети

59-летняя Кидман предстала в светло-зеленом кружевном платье, а 62-летняя Буллок — в черном жакете и струящейся юбке в тон. В кадр также попали Ли Пейс, Джои Кинг и Мэйси Уильямс.

«Сестры», — подписала Кидман кадры.

Николь Кидман и Сандра Буллок, фото: соцсети
Николь Кидман и Сандра Буллок, фото: соцсети

В ленте «Практическая магия 2», премьера которой намечена на 11 сентября, обе актрисы спустя 28 лет после выхода оригинала снова появятся в образах сестер Оуэнс.