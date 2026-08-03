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50-летняя звезда «Кадетства» снялась на пляже в Греции в ярком бикини

Актриса Елена Захарова снялась в бикини в Греции
Елена Захарова на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Елена Захарова на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова поделилась с поклонниками кадрами с пляжного отдыха. Актриса предстала перед подписчиками в ярком бикини, а автором фото выступила ее дочь. Снимок появился в соцсети.

Артистка рассказала, что сейчас проводит время с ребенком в Греции. По словам знаменитости, их отдых не обходится без утренней активности.

Елена Захарова / фото: соцсети
Елена Захарова / фото: соцсети

«Но утром обязательно легкая зарядка. С таким видом это превращается в удовольствие», — отметила актриса.

Ранее Елена Захарова выложила кадры с Валдая в коротких шортах.