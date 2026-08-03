Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова поделилась с поклонниками кадрами с пляжного отдыха. Актриса предстала перед подписчиками в ярком бикини, а автором фото выступила ее дочь. Снимок появился в соцсети.
Артистка рассказала, что сейчас проводит время с ребенком в Греции. По словам знаменитости, их отдых не обходится без утренней активности.
«Но утром обязательно легкая зарядка. С таким видом это превращается в удовольствие», — отметила актриса.
Ранее Елена Захарова выложила кадры с Валдая в коротких шортах.