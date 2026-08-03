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Работа над «Барби 2» с Марго Робби и Райаном Гослингом приостановлена

Одной из главных причин «заморозки» продолжения называют финансовые условия
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Барби»
Кадр из фильма «Барби»

Работа над продолжением «Барби» заморожена. Переговоры между Warner Bros. и ключевыми создателями первого фильма застопорились. Права на франшизу возвращаются к Mattel в декабре, и если стороны не найдут общий язык, студия потеряет возможность снять сиквел, сообщает издание The New York Times.

Сейчас Warner Bros. пытается договориться с режиссером Гретой Гервиг и исполнителями ролей Барби и Кена — Марго Робби и Райаном Гослингом. Переговоры идут уже несколько месяцев, но контракты так и не подписаны. Если компромисс не будет найден, права на «Барби» вернутся к Mattel, и компании придется запускать производство с нуля — искать нового режиссера, новых актеров и придумывать свежую концепцию. При этом авторы сценария Грета Гервиг и Ноа Баумбак утверждают, что сюжетные ходы для сиквела уже продуманы, но раскроют их только после заключения сделки.

Главный камень преткновения — финансовые условия. По данным издания, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отказался утверждать контракты с участием в прибыли для Марго Робби и Райана Гослинга. А сам исполнитель роли Кена, который получил номинацию на «Оскар», хочет поднять гонорар до 20 миллионов долларов. 

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом 2023 года в мировом прокате и собрал 1,44 млрд долларов.