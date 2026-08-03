Работа над продолжением «Барби» заморожена. Переговоры между Warner Bros. и ключевыми создателями первого фильма застопорились. Права на франшизу возвращаются к Mattel в декабре, и если стороны не найдут общий язык, студия потеряет возможность снять сиквел, сообщает издание The New York Times.
Сейчас Warner Bros. пытается договориться с режиссером Гретой Гервиг и исполнителями ролей Барби и Кена — Марго Робби и Райаном Гослингом. Переговоры идут уже несколько месяцев, но контракты так и не подписаны. Если компромисс не будет найден, права на «Барби» вернутся к Mattel, и компании придется запускать производство с нуля — искать нового режиссера, новых актеров и придумывать свежую концепцию. При этом авторы сценария Грета Гервиг и Ноа Баумбак утверждают, что сюжетные ходы для сиквела уже продуманы, но раскроют их только после заключения сделки.
Главный камень преткновения — финансовые условия. По данным издания, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отказался утверждать контракты с участием в прибыли для Марго Робби и Райана Гослинга. А сам исполнитель роли Кена, который получил номинацию на «Оскар», хочет поднять гонорар до 20 миллионов долларов.
Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом 2023 года в мировом прокате и собрал 1,44 млрд долларов.