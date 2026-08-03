Сейчас Warner Bros. пытается договориться с режиссером Гретой Гервиг и исполнителями ролей Барби и Кена — Марго Робби и Райаном Гослингом. Переговоры идут уже несколько месяцев, но контракты так и не подписаны. Если компромисс не будет найден, права на «Барби» вернутся к Mattel, и компании придется запускать производство с нуля — искать нового режиссера, новых актеров и придумывать свежую концепцию. При этом авторы сценария Грета Гервиг и Ноа Баумбак утверждают, что сюжетные ходы для сиквела уже продуманы, но раскроют их только после заключения сделки.