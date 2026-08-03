Верховный суд оставил в колонии подельника актера из сериала «Слово пацана»

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ оставил в силе решение осудить на 20 лет колонии Сухроба Хайдарова за разбойное нападение, в котором также участвовал актер Сергей Базанов из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.
«Приговор Московского городского суда от 23 июля 2025 года, апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 сентября 2025 года в отношении Хайдарова Сухроба Сайдалиевича оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказано в документе.
Хайдаров признан судом виновным в разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и убийстве группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК РФ). Актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и еще три фигуранта этого дела ранее заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на СВО. Согласно материалам дела, именно Базанов в ходе планирования преступления познакомил Хайдарова с остальными членами банды и убедил его участвовать в разбойном нападении.
По версии следствия, актер Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили у него сумку с $900 тыс. По данным столичного главка СК, в ходе расследования уголовного дела причастность фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз. Как следует из решения Верховного суда России, человеком, стрелявшим в бизнесмена, был именно Хайдаров.
О фигурантах
Базанов уже был осужден в конце 2013 года на три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание.
В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Базанов сыграл члена криминальной группировки «Универсам» Демида.