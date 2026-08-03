Бурляев выпустит сборник своих киносценариев

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев готовит к изданию книгу, в которую войдут 10 его киносценариев. О своих планах он сообщил в интервью ТАСС.
«Сейчас у меня выходит очередная книга — сборник сценариев. В нее войдут десять моих киносценариев», — сказал Бурляев.
Говоря о планах в кино, он поделился, что одновременно работает сразу над несколькими проектами. «Сейчас у меня в планах, кроме документального фильма, еще три художественных. Два из них — исторические, один посвящен святому, другой — русскому полководцу Александру Суворову. Я очень хочу снять этот фильм и считаю, что никто не сможет сделать его и сыграть Суворова так, как я», — отметил Бурляев.
Третий художественный проект, по его словам, станет исповедальным и будет основан на его собственной жизни и личном опыте. «Я не собираюсь делать что-то похожее на “Зеркало” Андрея Тарковского — такой гениальный фильм трудно создать, — но я считаю, что его подход был абсолютно верным — он исповедовался этим фильмом», — рассказал Бурляев.
Он добавил, что со временем изменил свое отношение к картине Тарковского. По его словам, после знакомства со сценарием будущего фильма, который тогда носил название «Белый, белый день…», он не понимал, зачем режиссер настолько «обнажается» в этой истории. «Зачем он приглашает свою маму играть в фильме, [зачем] поднимает такие тонкие проблемы своей семьи, зачем? Я не понимал. Оператор Вадим Юсов по этой же причине отказался делать фильм. Потом прошли годы, мы увидели гениальный фильм Тарковского с Юсовым, и оба поняли, что были неправы», — рассказал депутат.
Он подчеркнул, что считает исповедальность важнейшим принципом авторского кино и именно этому учит студентов в мастерской авторской кинорежиссуры во ВГИКе. «Только исповедь лично для меня важна на экране, даже в моих документальных фильмах. Это моя исповедь и через Тарковского, и Тарковского через меня, также в фильме “Никита” — моя исповедь через Никиту Сергеевича Михалкова, и его исповедь через меня. Вот это важно людям», — заключил Бурляев.