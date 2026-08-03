Бурляев выпустит сборник своих киносценариев

Он добавил, что со временем изменил свое отношение к картине Тарковского. По его словам, после знакомства со сценарием будущего фильма, который тогда носил название «Белый, белый день…», он не понимал, зачем режиссер настолько «обнажается» в этой истории. «Зачем он приглашает свою маму играть в фильме, [зачем] поднимает такие тонкие проблемы своей семьи, зачем? Я не понимал. Оператор Вадим Юсов по этой же причине отказался делать фильм. Потом прошли годы, мы увидели гениальный фильм Тарковского с Юсовым, и оба поняли, что были неправы», — рассказал депутат.