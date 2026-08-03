Мишустин поздравил Бурляева с 80-летним юбилеем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста России, депутата Госдумы Николая Бурляева, отметив его вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
«Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить. На протяжении многих лет ваши работы, ставшие частью истории российского кинематографа, пользуются успехом у миллионов зрителей и сегодня не теряют актуальности, находят отклик в сердцах новых поколений», — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.
Мишустин подчеркнул, что активная гражданская позиция артиста и его общественная деятельность, направленная на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и национального культурного наследия, поддержку молодых талантов, а также популяризацию классического искусства, заслуживает особого уважения.
«Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего», — заключил премьер.