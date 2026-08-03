Мишустин поздравил Бурляева с 80-летним юбилеем

«Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить. На протяжении многих лет ваши работы, ставшие частью истории российского кинематографа, пользуются успехом у миллионов зрителей и сегодня не теряют актуальности, находят отклик в сердцах новых поколений», — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.