«Одиссея» Нолана вновь возглавила кинопрокат в СНГ на выходных

Второе место в рейтинге занял фильм «На деревню дедушке 2», собрав 46,1 млн рублей. По сюжету мальчик Владик приезжает на каникулы к деду Юре, но вдруг в деревне неожиданно появляется второй дедушка мальчика — Виктор, и между родственниками разгорается соперничество за внимание внука. Роли исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Татьяна Орлова.