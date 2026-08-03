2 августа 20-летний певец Ваня Дмитриенко собрал полный стадион «Лужники», став самым молодым артистом в стране, добившимся такого успеха. Кульминацией вечера стало трогательное появление на сцене возлюбленной музыканта — 17-летней актрисы Анны Пересильд.
Девушка вышла на сцену в нежном светящемся образе, чтобы вместе с любимым исполнить их совместный хит «Силуэт», ставший визитной карточкой пары.
Однако самым пронзительным моментом стало не просто исполнение песни, а откровенное признание, которое Пересильд сделала со сцены.
Обращаясь к Дмитриенко, она сказала: «Я знаю, сколько всего ты для этого сделал. Я тобой очень горжусь, я в тебя очень верю и очень, очень-очень-очень тебя люблю» .
В зале в качестве главной группы поддержки присутствовала мама Анны — известная актриса Юлия Пересильд . В своем блоге она поделилась эмоциями от концерта Дмитриенко.