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Анна Пересильд выступила с Ваней Дмитриенко в «Лужниках» и призналась ему в любви

Актриса вышла на сцену «Лужников» и произнесла трогательное признание
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко
Анна Пересильд и Ваня ДмитриенкоИсточник: Legion-Media.ru

2 августа 20-летний певец Ваня Дмитриенко собрал полный стадион «Лужники», став самым молодым артистом в стране, добившимся такого успеха. Кульминацией вечера стало трогательное появление на сцене возлюбленной музыканта — 17-летней актрисы Анны Пересильд.

Девушка вышла на сцену в нежном светящемся образе, чтобы вместе с любимым исполнить их совместный хит «Силуэт», ставший визитной карточкой пары.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Однако самым пронзительным моментом стало не просто исполнение песни, а откровенное признание, которое Пересильд сделала со сцены.

Обращаясь к Дмитриенко, она сказала: «Я знаю, сколько всего ты для этого сделал. Я тобой очень горжусь, я в тебя очень верю и очень, очень-очень-очень тебя люблю» .

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсети
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсети

В зале в качестве главной группы поддержки присутствовала мама Анны — известная актриса Юлия Пересильд . В своем блоге она поделилась эмоциями от концерта Дмитриенко.