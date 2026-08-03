Дублерша Мэтта Дэймона стала звездой после «Одиссеи»

Каскадерша Девин Далтон стала дублером Мэтта Дэймона в «Одиссее» не случайно: ее рост составляет всего около 1,37 метра. Именно небольшая комплекция помогла создателям фильма создать эффект огромной разницы в размерах между героями и великанами без активного использования компьютерной графики.
По словам Далтон, ее пригласили на съемки благодаря профессиональным рекомендациям. Для отдельных сцен с лестригонами создатели использовали особенности ее роста и физической подготовки, чтобы добиться нужного эффекта без компьютерной графики.
Ранее сам Мэтт Дэймон публично похвалил каскадершу, заявив, что у нее «лучшие руки, которые он видел». После этих слов к исполнительнице пришло внимание прессы и поклонников кино. Далтон рассказала, что много лет занимается боевыми искусствами, танцами, силовыми тренировками и йогой. Она считает, что именно постоянная физическая подготовка помогла ей получить такую роль.
Каскадерша призналась, что надеется вдохновить больше женщин попробовать себя в этой профессии. По ее словам, работа за кадром требует не меньшей самоотдачи, чем актерская, а признание таких специалистов постепенно растет.
Ранее Мэтт Дэймон раскрыл свой самый большой страх на съемках «Одиссеи».