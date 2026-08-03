«Хочется рыдать от счастья»: Юлия Пересильд о шоу Вани Дмитриенко в «Лужниках»

41‑летняя актриса Юлия Пересильд побывала на грандиозном концерте Вани Дмитриенко в московских «Лужниках», где, по открытым данным, собрались около 70 тысяч зрителей. Для 20‑летнего артиста это выступление стало историческим — он вошел в Книгу рекордов России как самый молодой сольный исполнитель, сумевший заполнить главную спортивную арену страны.
На шоу Пересильд приехала вместе с 17‑летней дочерью Анной, которая уже давно встречается с Дмитриенко. Анна не просто наблюдала за концертом из VIP‑зоны, но и вышла на сцену, исполнив с возлюбленным их дуэтный хит «Силуэт», написанный к фильму «Алиса в Стране чудес», где она сыграла главную роль. После выступления девушка публично призналась певцу в любви на глазах десятков тысяч зрителей, что вызвало бурную реакцию зала.
Сама Юлия Пересильд не скрывала слез. Она поделилась в личном блоге, что концерт тронул ее до глубины души: «Хочется рыдать от счастья… Ваня — ты Любовь… Зал поет с тобой…», — написала актриса. Больше всего ее впечатлила композиция «Ладони»: «Эта песня разорвала мне душу», — призналась актриса.
Завершив пост, Пересильд опубликовала совместное фото с Дмитриенко, его мамой Светланой и дочерью Анной.
«Мы запомним этот день… Ваня, ты соткан из музыки и любви. Мы… Света, Ваня, Аня, Юля. Дети наши, мы вас очень любим… и да. “Там, где умирает ненависть, рождается любовь”», — написала актриса, процитировав строку из хита исполнителя. В комментариях под постом появился короткий, но емкий ответ певца: «Люблю».