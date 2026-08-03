«Хочется рыдать от счастья»: Юлия Пересильд о шоу Вани Дмитриенко в «Лужниках»

На шоу Пересильд приехала вместе с 17‑летней дочерью Анной, которая уже давно встречается с Дмитриенко. Анна не просто наблюдала за концертом из VIP‑зоны, но и вышла на сцену, исполнив с возлюбленным их дуэтный хит «Силуэт», написанный к фильму «Алиса в Стране чудес», где она сыграла главную роль. После выступления девушка публично призналась певцу в любви на глазах десятков тысяч зрителей, что вызвало бурную реакцию зала.