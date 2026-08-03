Бурляев выступил за отмену всех возрастных ограничений для фильмов

«Я считаю, что возрастные ограничения стоит снять со всех хороших фильмов. При этом важно, чтобы Министерство культуры [РФ] следило за тем, какого качества картины выходят на экран, и не допускало появления той пошлости, к которой, на мой взгляд, зрителя уже успели приучить», — считает собеседник агентства.