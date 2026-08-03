Бурляев считает, что решение о воссоздании Госкино может принять только президент

Он сообщил, что неоднократно поднимал вопрос о воссоздании Госкино в течение своей работы в Госдуме. «За пять лет я не раз поднимал проблему воссоздания Госкино Российской Федерации и был поддержан коллегами. Но пока это не дошло до ума, но я думаю, что дойдет, у нас нет выхода, это должно дойти», — заключил он.