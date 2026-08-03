Бурляев считает, что решение о воссоздании Госкино может принять только президент

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Решение о воссоздании Госкино как отдельного государственного органа может принять только президент России, поскольку именно глава государства способен осознать значение кинематографа и телевидения как самостоятельной индустрии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев.
«Тему создания и воссоздания Госкино Российской Федерации нужно доводить не до министерства культуры. Это должен решать президент страны. Лишь он один может осознать, что кинематограф и телевидение — это серьезнейшая индустрия, отдельная, мощнейшая. Только он может воссоздать Госкино Российской федерации, которое будет ответственно работать», — сказал он.
По мнению Бурляева, в новой структуре должны работать профессиональные редакторы, которые будут рассматривать сценарии и помогать авторам. «Сейчас уничтожен штат редакторов — некому читать заявки, сценарии, отслеживать их и помогать авторам. Поэтому я и предлагаю [создать] орган, который будет [стоять] над экспертами и министерством культуры», — заметил депутат.
Он пояснил, что предлагает создать орган, который обладал бы юридическими полномочиями при принятии решений о государственной поддержке кинопроектов. «Пускай эксперты министерства культуры смотрят [проекты], отбирают их, предлагают, но дальше материалы должны поступать в орган, который будет иметь юридические права. Если его специалисты скажут: этот фильм можно делать, а этот нет, они должны профессионально объяснить почему», — сказал Бурляев.
Он сообщил, что неоднократно поднимал вопрос о воссоздании Госкино в течение своей работы в Госдуме. «За пять лет я не раз поднимал проблему воссоздания Госкино Российской Федерации и был поддержан коллегами. Но пока это не дошло до ума, но я думаю, что дойдет, у нас нет выхода, это должно дойти», — заключил он.