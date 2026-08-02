Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова трогательно поздравила маму с 75-летием: «Наша родоначальница»

Актриса показала, как ее мама отметила юбилей

Екатерина Климова поздравила маму с 75-летием. Актриса показала, как Светлана Климова отметила юбилей в кругу семьи.

Екатерина Климова с мамой, фото: соцсети
Екатерина Климова с мамой, фото: соцсети

Климова опубликовала редкие кадры, на которых запечатлела именинницу, своих детей от разных браков и старшую сестру Викторию.

«Мамочка, любимая! Родоначальница наша! Львица нашего прайда! Любим тебя безмерно! Ты — наш центр притяжения. Вчерашний праздник запомнится жаркими тостами, живой музыкой и домашней атмосферой! Твоя большая мафия!» — подписала кадры звезда.

Мама Екатерины Климовой, фото: соцсети
Мама Екатерины Климовой, фото: соцсети
Мама Екатерины Климовой, фото: соцсети
Мама Екатерины Климовой, фото: соцсети

Поклонники были в восторге от душевных кадров и заметили, что Климова унаследовала красоту именно от мамы.

«Пусть мама будет счастлива и здорова!», «С днем рождения Светлану Владимировну! Спасибо за такую прекрасную дочь», «А реально, мама ваша выглядит на 57! Здоровья ей», «Ваша мама прекрасна! Долгих счастливых ей лет жизни», «Очень красивая женщина», — писали они.

Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети

Ранее Екатерина Климова снялась в купальнике после бани. 