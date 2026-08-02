«Пусть мама будет счастлива и здорова!», «С днем рождения Светлану Владимировну! Спасибо за такую прекрасную дочь», «А реально, мама ваша выглядит на 57! Здоровья ей», «Ваша мама прекрасна! Долгих счастливых ей лет жизни», «Очень красивая женщина», — писали они.