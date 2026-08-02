Екатерина Климова поздравила маму с 75-летием. Актриса показала, как Светлана Климова отметила юбилей в кругу семьи.
Климова опубликовала редкие кадры, на которых запечатлела именинницу, своих детей от разных браков и старшую сестру Викторию.
«Мамочка, любимая! Родоначальница наша! Львица нашего прайда! Любим тебя безмерно! Ты — наш центр притяжения. Вчерашний праздник запомнится жаркими тостами, живой музыкой и домашней атмосферой! Твоя большая мафия!» — подписала кадры звезда.
Поклонники были в восторге от душевных кадров и заметили, что Климова унаследовала красоту именно от мамы.
«Пусть мама будет счастлива и здорова!», «С днем рождения Светлану Владимировну! Спасибо за такую прекрасную дочь», «А реально, мама ваша выглядит на 57! Здоровья ей», «Ваша мама прекрасна! Долгих счастливых ей лет жизни», «Очень красивая женщина», — писали они.
Ранее Екатерина Климова снялась в купальнике после бани.