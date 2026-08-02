Стала известна реакция Тома Круза на официальный отказ дочери от его фамилии

Как сообщает издание RadarOnline со ссылкой на близкий к семье источник, 64-летний Круз воспринял решение наследницы крайне болезненно. По словам инсайдера, актер осознает, что Сури уже совершеннолетняя и вправе сама принимать подобные решения, однако исчезновение его фамилии из документов стало для него тяжелым эмоциональным ударом.