Стала известна реакция Тома Круза на официальный отказ дочери от его фамилии

20-летняя Сури Круз , дочь Тома Круза и Кэти Холмс, юридически отказалась от фамилии своего знаменитого отца. Теперь девушка официально носит имя Сури Ноэль, выбрав в качестве новой фамилии второе имя своей матери.
Как сообщает издание RadarOnline со ссылкой на близкий к семье источник, 64-летний Круз воспринял решение наследницы крайне болезненно. По словам инсайдера, актер осознает, что Сури уже совершеннолетняя и вправе сама принимать подобные решения, однако исчезновение его фамилии из документов стало для него тяжелым эмоциональным ударом.
«Он никогда не думал, что все зайдет так далеко», — подчеркнул собеседник.
Напомним, после громкого развода звездной пары в 2012 году Том Круз практически не принимал участия в воспитании дочери. Официальная смена фамилии фактически зафиксировала окончательный разрыв отношений между голливудским актером и его повзрослевшей дочерью.