75-летняя Линда Картер, прославившаяся ролью в сериале «Чудо-женщина», в своем микроблоге выложила смелый кадр, на котором она позирует обнаженной, находясь в ванне.
Этот дерзкий снимок звезда обнародовала незадолго до выхода картины «Суперполицейские 3», в которой она снялась. Под публикацией она оставила ироничный комментарий:
«Но… погодите-погодите. Последняя сцена! Я что, голая в ванной?! О нет! Джей Чандрашекхар (режиссер проекта. — Прим. ред.), ты же обещал, что этого никто не увидит!».
Напомним, Линда Картер прославилась благодаря культовому сериалу «Чудо-женщина». Ее творческий путь начался с конкурсов красоты, после чего она уверенно закрепилась в статусе звезды экрана и театра.
После завершения работы над сериалом актриса сосредоточилась на музыке и гастрольной деятельности, а затем вернулась в кино. В ее фильмографии значатся такие проекты, как «Партнеры по преступлениям», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Тайны Смолвиля» и «Супергерл».