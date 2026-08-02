После завершения работы над сериалом актриса сосредоточилась на музыке и гастрольной деятельности, а затем вернулась в кино. В ее фильмографии значатся такие проекты, как «Партнеры по преступлениям», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Тайны Смолвиля» и «Супергерл».