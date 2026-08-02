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Николь Кидман вспомнила о ценном совете матери в отношении ее старшей дочери

Актриса рассказала, что благодаря советам матери разрешила Сандей Роуз заниматься модельной карьерой
Николь Кидман и Сандэй Роуз Кидман-Урбан
Николь Кидман и Сандэй Роуз Кидман-УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман рассказала Entertainment Tonight о том, как ее покойная мать повлияла на решение разрешить дочери строить карьеру модели. Дженелл Кидман ушла из жизни в сентябре 2024 года в возрасте 84 лет, но ее последний совет стал для актрисы определяющим.

Кидман призналась, что долго сомневалась, стоит ли одобрять желание дочери Сандей Роуз выходить на подиум. В поисках ответа она обратилась к матери.

«Я спросила: "Cтоит ли мне позволить ей? Она хочет быть моделью". И моя мама ответила: "Ну, ты же сама это делала... Ты должна позволить ей, потому что я позволила тебе"», — вспоминает актриса.

Мать напомнила Николь, что та сама начала заниматься любимым делом в 14 лет. Этот разговор стал для Кидман настоящим благословением.

«Она как бы благословила меня на то, чтобы я позволила Санни следовать за своим счастьем, за своей страстью и тем, чего она хочет. Я так благодарна, что моя мама передала это мне», — поделилась Кидман.

Сандей Роуз Кидман-Урбан, старшая дочь Николь и музыканта Кита Урбана, уже громко заявила о себе в модной индустрии. В 16 лет она дебютировала на показе Miu Miu, затем последовали показы Dior и съемки для обложек глянцевых журналов. 