Николь Кидман рассказала Entertainment Tonight о том, как ее покойная мать повлияла на решение разрешить дочери строить карьеру модели. Дженелл Кидман ушла из жизни в сентябре 2024 года в возрасте 84 лет, но ее последний совет стал для актрисы определяющим.
Кидман призналась, что долго сомневалась, стоит ли одобрять желание дочери Сандей Роуз выходить на подиум. В поисках ответа она обратилась к матери.
«Я спросила: "Cтоит ли мне позволить ей? Она хочет быть моделью". И моя мама ответила: "Ну, ты же сама это делала... Ты должна позволить ей, потому что я позволила тебе"», — вспоминает актриса.
Мать напомнила Николь, что та сама начала заниматься любимым делом в 14 лет. Этот разговор стал для Кидман настоящим благословением.
«Она как бы благословила меня на то, чтобы я позволила Санни следовать за своим счастьем, за своей страстью и тем, чего она хочет. Я так благодарна, что моя мама передала это мне», — поделилась Кидман.
Сандей Роуз Кидман-Урбан, старшая дочь Николь и музыканта Кита Урбана, уже громко заявила о себе в модной индустрии. В 16 лет она дебютировала на показе Miu Miu, затем последовали показы Dior и съемки для обложек глянцевых журналов.