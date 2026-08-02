Сарик Андреасян обратился к Нолану и пригласил его на свою премьеру «Войны и мира»

Он подчеркнул, что российский фильм тоже сделан «без всякой графики», а подготовка к съемкам заняла более двух лет. Он также отметил, что, тем не менее, создатели «Войны и мира» отказались от идеи «Безухова в костюме Бэтмана», а на роль Ростовой не стали «брать афроамериканку». Это отсылка к критике Нолана за то, что на роль Елены Троянской он пригласил темнокожую актрису Лупиту Нионго.