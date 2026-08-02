Сарик Андреасян обратился к Нолану и пригласил его на свою премьеру «Войны и мира»

Сарик Андреасян разместил в своем блоге в соцсетях пост, в котором обратился к американскому режиссеру Кристоферу Нолану. Российский постановщик пригласил создателя «Одиссеи» на премьеру своей экранизации романа «Война и мир», выход которой ожидается в 2027 году.
«Кристофер, дорогой! Хочу пригласить тебя 18 февраля 2027 года на премьеру моего фильма “Война и мир”. Очень хочется, чтобы ты и вся ваша команда посмотрели наш фильм. Обещаю, что мы экранизировали со всем уважением к первоисточнику и чтобы понять наш фильм не нужно будет смотреть “экспертов” в тик токах и “критиков” в социальных сетях. Приглашаем, дорогой!» — гласит сообщение Андреасяна.
Он подчеркнул, что российский фильм тоже сделан «без всякой графики», а подготовка к съемкам заняла более двух лет. Он также отметил, что, тем не менее, создатели «Войны и мира» отказались от идеи «Безухова в костюме Бэтмана», а на роль Ростовой не стали «брать афроамериканку». Это отсылка к критике Нолана за то, что на роль Елены Троянской он пригласил темнокожую актрису Лупиту Нионго.
Андреасян также передал привет «красавице Энн Хэтевей и Шарлиз Терон»: «Жаль, что у меня не было с ними общих съемочных дней».
О новой экранизации «Войны и мира» от Сарика Андреасяна и актерском составе предстоящей ленты мы подробно рассказывали в материале.
Ранее Гарик Харламов показал себя в образе Мэтта Дэймона из «Одиссеи» Нолана.