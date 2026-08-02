Кристина Асмус похвасталась фигурой после отпуска: «Очень собой горжусь»

«Наконец-то!!! Я подсушилась и отчетливо увидела четырехглавую мышцу бедра. Не на этой фотке, в смысле, в спортзале. И на обеих ногах, между прочим. Господи, как я их ждала! Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь», — поделилась 38-летняя актриса, сопроводив публикацию фото с оголенным прессом.