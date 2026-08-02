Кристина Асмус похвасталась фигурой после отпуска: «Очень собой горжусь»

Кристина Асмус подвела итоги своего отпуска, который провела с дочерью в Египте. Актриса выложила в соцсетях эмоциональный пост, в котором рассказала о своих спортивных достижениях. Главным поводом для гордости стали долгожданные изменения в теле.
«Наконец-то!!! Я подсушилась и отчетливо увидела четырехглавую мышцу бедра. Не на этой фотке, в смысле, в спортзале. И на обеих ногах, между прочим. Господи, как я их ждала! Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь», — поделилась 38-летняя актриса, сопроводив публикацию фото с оголенным прессом.
Впрочем, каникулы запомнились ей не только успехами в спорте. Асмус рассказала, что пережила сильную зубную боль и прошла курс антибиотиков. Не обошлось и без экстренной ситуации — ее дочь от Гарика Харламова попала в местную больницу, и актрисе пришлось «поставить всех на уши», чтобы добиться оказания помощи.
Ранее Асмус показала свои пляжные фото из отпуска.