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Дженнифер Лопес показала фигуру в полупрозрачном платье из страз

Звезда показала себя в эффектном образе

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье из страз. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

57-летняя Дженнифер Лопес стояла перед зеркалом в полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. При этом певица не стала надевать бюстгальтер. Артистка дополнила наряд только длинными серьгами.

Актрисе уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж с наращенными ресницами, румянами, контурингом, хайлайтером и блеском для губ.

До этого Лопес показала, как провела время на Сицилии. На одном из кадров актриса позировала в образе Dolce&Gabbana. Певица предстала в черном прозрачном боди, сетчатых колготках, чулках, кружевной накидке с диадемой, золотых браслетах и колье. Исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на балконе с видом на море.