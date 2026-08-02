Дженнифер Лопес показала фигуру в полупрозрачном платье из страз

До этого Лопес показала, как провела время на Сицилии. На одном из кадров актриса позировала в образе Dolce&Gabbana. Певица предстала в черном прозрачном боди, сетчатых колготках, чулках, кружевной накидке с диадемой, золотых браслетах и колье. Исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на балконе с видом на море.