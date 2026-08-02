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59-летняя Холли Берри снялась в «голой» тунике на отдыхе

Актриса Холли Берри выложила фото в прозрачной тунике и бикини

Голливудская актриса Холли Берри показала фигуру в «голой» тунике. Артистка поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Холли Берри
Холли Берри

Холли Берри предстала перед камерой в черной прозрачной тунике, под которую надела бикини в тон. 59-летняя актриса дополнила пляжный образ солнцезащитными очками, серьгами и соломенной сумкой.

Артистка позировала с распущенными вьющимися волосами и без макияжа.

26 июля Берри показала, как отдыхает с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом, в тропиках. На одном из кадров актриса позировала в черном боди с глубоким декольте, украшенном кружевом. 

До этого стало известно, что Холли Берри выходит замуж. Актриса подтвердила слухи о предстоящей свадьбе в шоу Джимми Фэллона. Она также впервые показала свое кольцо, которое ей подарил музыкант Ван Хант.

У голливудской актрисы есть двое детей: 17-летняя дочь Нала от фотомодели Габриела Обри и 11-летний сын Масео от актера Оливье Мартинеса.