Янковский о совместных съемках с Юрой Борисовым: «Готов с ним хоть на край света»

«Илья сказал: "Слушай, хочу снять фильм про Нагеля. "Руссо-Балт", первая русская машина. Гонка, Монако, 1910 год, император Николай II. Будет суперкартина про машины!" Я не понимал, кто такой Нагель. Слушал это все перед сменой в "Аутсорсе". И тут он мне сказал, что вторым будет Юра. У меня сразу откликнулось, потому что я мечтал с Юрой повзаимодействовать в кадре, но до этого никогда не получалось. А тут Илья придумал такой актерский праздник», – рассказал Янковский.