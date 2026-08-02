Янковский о совместных съемках с Юрой Борисовым: «Готов с ним хоть на край света»

Актеры Иван Янковский и Юра Борисов, вместе снявшиеся в фильме «Битва моторов», дали старт четвертому этапу Российской серии гонок на выносливость REC – на ретро-автомобилях из предстоящей ленты.
В ходе беседы с журналистами Янковский рассказал корреспонденту Кино Mail о том, как попал в фильм и как ему работалось в паре с Борисовым.
По словам актера, предложение о совместном проекте он получил, когда находился на Камчатке – в три часа ночи ему позвонил режиссер Илья Маланин и сообщил о своей задумке.
«Илья сказал: "Слушай, хочу снять фильм про Нагеля. "Руссо-Балт", первая русская машина. Гонка, Монако, 1910 год, император Николай II. Будет суперкартина про машины!" Я не понимал, кто такой Нагель. Слушал это все перед сменой в "Аутсорсе". И тут он мне сказал, что вторым будет Юра. У меня сразу откликнулось, потому что я мечтал с Юрой повзаимодействовать в кадре, но до этого никогда не получалось. А тут Илья придумал такой актерский праздник», – рассказал Янковский.
Он добавил, что многому научился у своего коллеги и теперь готов с ним на любые авантюры.
«Было круто! Я много от Юры нащупал человечески. Мне было важно погрузиться с ним в эту историю. Я Юру очень ценю и люблю как коллегу, слежу за его работами. Если он будет за рулем, я готов с ним хоть на край света. Если это все, к тому же, будет режиссировать Илья, то еще прекраснее», – заключил Янковский.
Борисов, в свою очередь, отметил, что тоже мечтал сняться с коллегой.
«Я просто очень давно хотел поработать с Ваней. Мне позвонил Илья, сказал, что хочет делать фильм про гонки и что там будет Ваня. Мы очень много вместе всего поделали, проехали кучу мест, было много каких-то приключений. Маленькая жизнь случилась у нас», – высказался Борисов.
«Битва моторов» — спортивная драма Ильи Маланина, основанная на истории самого знаменитого дореволюционного автомобильного журналиста и автогонщика России Андрея Нагеля. Главные роли исполняют Иван Янковский (Нагель) и Юра Борисов (штурман Дмитрий Бондарев). В широкий прокат лента выходит 8 октября.