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Янковский о совместных съемках с Юрой Борисовым: «Готов с ним хоть на край света»

Иван Янковский поделился с Кино Mail впечатлениями от съемок в фильме «Битва моторов»
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Кадр из фильма «Битва моторов»
Кадр из фильма «Битва моторов»

Актеры Иван Янковский и Юра Борисов, вместе снявшиеся в фильме «Битва моторов», дали старт четвертому этапу Российской серии гонок на выносливость REC – на ретро-автомобилях из предстоящей ленты.

В ходе беседы с журналистами Янковский рассказал корреспонденту Кино Mail о том, как попал в фильм и как ему работалось в паре с Борисовым.

По словам актера, предложение о совместном проекте он получил, когда находился на Камчатке – в три часа ночи ему позвонил режиссер Илья Маланин и сообщил о своей задумке.

Кадр из фильма «Битва моторов»
Кадр из фильма «Битва моторов»

«Илья сказал: "Слушай, хочу снять фильм про Нагеля. "Руссо-Балт", первая русская машина. Гонка, Монако, 1910 год, император Николай II. Будет суперкартина про машины!" Я не понимал, кто такой Нагель. Слушал это все перед сменой в "Аутсорсе". И тут он мне сказал, что вторым будет Юра. У меня сразу откликнулось, потому что я мечтал с Юрой повзаимодействовать в кадре, но до этого никогда не получалось. А тут Илья придумал такой актерский праздник», – рассказал Янковский.

Кадр из фильма «Битва моторов»
Кадр из фильма «Битва моторов»

Он добавил, что многому научился у своего коллеги и теперь готов с ним на любые авантюры.

«Было круто! Я много от Юры нащупал человечески. Мне было важно погрузиться с ним в эту историю. Я Юру очень ценю и люблю как коллегу, слежу за его работами. Если он будет за рулем, я готов с ним хоть на край света. Если это все, к тому же, будет режиссировать Илья, то еще прекраснее», – заключил Янковский.

Борисов, в свою очередь, отметил, что тоже мечтал сняться с коллегой. 

«Я просто очень давно хотел поработать с Ваней. Мне позвонил Илья, сказал, что хочет делать фильм про гонки и что там будет Ваня. Мы очень много вместе всего поделали, проехали кучу мест, было много каких-то приключений. Маленькая жизнь случилась у нас», – высказался Борисов.

«Битва моторов» — спортивная драма Ильи Маланина, основанная на истории самого знаменитого дореволюционного автомобильного журналиста и автогонщика России Андрея Нагеля. Главные роли исполняют Иван Янковский (Нагель) и Юра Борисов (штурман Дмитрий Бондарев). В широкий прокат лента выходит 8 октября.