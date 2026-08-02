Ева Мендес показала нового «члена семьи»: «Мы влюбились в него»

Ева Мендес сообщила о пополнении в их с Райаном Гослингом семье – супруги завели еще одного пса. Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками, опубликовав снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Пара взяла из приюта пса по кличке Чарли. На фото 52-летняя Мендес сидит на траве в голубом платье с пышной юбкой, распустив волосы, и обнимает нового питомца. На втором снимке Чарли резвится с Мэджиком — собакой, которая уже живет у знаменитостей.
«Представляем Чарли, нашего нового члена семьи. Мы влюбились в него!» — подписала пост звезда.
Напомним, роман между артистами вспыхнул на съемках драмы «Место под соснами» в 2011 году, и с тех пор они не расставались. Слухи о том, что влюбленные тайно поженились, появились в 2022 году. Тогда Мендес обнародовала фото с татуировкой с надписью de Gosling, что дало повод фанатам предположить, что она взяла фамилию супруга.
Ранее жену Райана Гослинга заподозрили в пластике и раскритиковали.