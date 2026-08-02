Ева Мендес показала нового «члена семьи»: «Мы влюбились в него»

Напомним, роман между артистами вспыхнул на съемках драмы «Место под соснами» в 2011 году, и с тех пор они не расставались. Слухи о том, что влюбленные тайно поженились, появились в 2022 году. Тогда Мендес обнародовала фото с татуировкой с надписью de Gosling, что дало повод фанатам предположить, что она взяла фамилию супруга.