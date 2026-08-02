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В Татарстане хотят построить свой Диснейленд: «Будет иметь мировую популярность»

В Татарстане строят парк Туганленд в духе Диснейленда
«Туган Батыр»
«Туган Батыр»

В Татарстане планируют создать развлекательную зону «Туганленд», которая, по задумке авторов, станет магнитом для туристов со всего мира. Об этом сообщил «Татар-информ» создатель проекта «Туган Батыр» Радик Абдрахманов.

«Наша основная глобальная цель — построить Туганленд. Это такой Диснейленд, который будет иметь мировую популярность, чтобы к нам приезжали люди и гости со всего мира», — объяснил Абдрахманов.

Как отметили создатели, идея персонажа Туган Батыра возникла из желания предложить современным детям понятного и близкого героя. Он задуман как богатырь, путешествующий по миру, знакомящийся с героями из разных регионов и находящий друзей в разных странах. Имя персонажа должно быть понятно представителям тюркских и восточных народов, отражая идею единства и культурного диалога.

Кадр из фильма «Туган Батыр»
Кадр из фильма «Туган Батыр»

«Ту энергию наших предков, то, что мы закладываем в основу нашего проекта, мы хотим распространять не только в нашей стране, в нашей республике, но и на всей планете», — добавил Абдрахманов.

История о Туган Батыре уже переведена на арабский, турецкий, английский и китайский языки.