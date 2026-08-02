В Татарстане хотят построить свой Диснейленд: «Будет иметь мировую популярность»

Как отметили создатели, идея персонажа Туган Батыра возникла из желания предложить современным детям понятного и близкого героя. Он задуман как богатырь, путешествующий по миру, знакомящийся с героями из разных регионов и находящий друзей в разных странах. Имя персонажа должно быть понятно представителям тюркских и восточных народов, отражая идею единства и культурного диалога.