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Вин Дизель расплакался, прочитав сценарий последнего «Форсажа»

Актер и продюсер не сдержал эмоций, назвав сценарий финала культовой гоночной франшизы лучшим из всех
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Форсаж 10»
Кадр из фильма «Форсаж 10»

Вин Дизель рассказал, что работа над сценарием «Форсажа навсегда» – финального фильма гоночной серии – вызвала у него сильные эмоции. Заключительная, 11-я часть культовой франшизы выйдет на экраны 17 марта 2028 года.

«Я только что прочитал сценарий фильма „Форсаж навсегда“. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я до сих пор плачу…» — поделился актер и продюсер франшизы.

Производство картины стартовало в июле. Дизель пообещал, что создатели подготовят «по-настоящему впечатляющий» финал. Сюжет новой ленты обещает вернуть зрителей к корням: основное внимание уделят уличным гонкам.

Помимо полнометражного фильма, студия активно расширяет вселенную «Форсажа». На данный момент в разработке находятся четыре сериала по гоночной фрашнизе.