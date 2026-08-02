Вин Дизель расплакался, прочитав сценарий последнего «Форсажа»

Вин Дизель рассказал, что работа над сценарием «Форсажа навсегда» – финального фильма гоночной серии – вызвала у него сильные эмоции. Заключительная, 11-я часть культовой франшизы выйдет на экраны 17 марта 2028 года.
«Я только что прочитал сценарий фильма „Форсаж навсегда“. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я до сих пор плачу…» — поделился актер и продюсер франшизы.
Производство картины стартовало в июле. Дизель пообещал, что создатели подготовят «по-настоящему впечатляющий» финал. Сюжет новой ленты обещает вернуть зрителей к корням: основное внимание уделят уличным гонкам.
Помимо полнометражного фильма, студия активно расширяет вселенную «Форсажа». На данный момент в разработке находятся четыре сериала по гоночной фрашнизе.