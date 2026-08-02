Гарик Харламов показал себя в образе Мэтта Дэймона из «Одиссеи» Нолана

Гарик Харламов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) сгенерированный нейросетью кадр, где он изображен в образе главного героя нашумевшего фильма Кристофера Нолана «Одиссея». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
В оригинале Одиссея играет Мэтт Дэймон, с которым российского комика нередко сравнивают из-за внешнего сходства.
Артист подписал фото с юмором: «Мой второй съемочный день в "Одиссее"! Первый проспал».
Аудитория мгновенно отреагировала на шутку. В комментариях пользователи не только оценили креатив Харламова, но и всерьез предположили, что он мог бы заменить в фильме Дэймона.
«Это был бы лучший фильм в истории»; «Вчера посмотрел "Одиссею". Гарик, ты лучший!»; «Гариссея»; «Галустян в роли Елены Прекрасной будет?», – шутили пользователи в комментариях.
Ранее Мэтт Дэймон рассказал, что ради роли в «Одиссее» ему пришлось экстренно худеть за счет изнурительных тренировок и строгой диеты. Он также пожаловался на неудобную обувь на съемках, из-за которой испытывал проблемы со спиной.
Ранее мы рассказывали, как проходили съемки масштабного эпоса «Одиссея».