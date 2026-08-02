59-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками, показав, как проводит время на отдыхе у воды. Актриса и режиссер опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) кадр, на котором запечатлена в эффектном пляжном образе. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
59-летняя знаменитость выбрала черный слитный купальник с глубоким декольте. Образ дополнили солнцезащитные очки в тон и изящная цепочка с подвеской и крестиком. На снимке Литвинова запечатлена с заколотыми влажными волосами и без макияжа на фоне пляжа.
Незадолго до этого Mash сообщил, что артистка решила расстаться со своей недвижимостью в центре Москвы. Речь идет о квартире площадью 344 квадратных метра. По данным канала, за жилье Литвинова планирует выручить 1 млрд рублей.