Снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков на 7,5 миллиона рублей

Компания СТВ, снявшая культовый фильм «Брат», с начала года подала сто исков о защите прав на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, иски были поданы в арбитражные суды нескольких городов России. Речь идет о требованиях о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения и персонажей. Ответчиками значатся индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.
Самый крупный из исков был подан к частному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2». Согласно судебным документам, ИП использовало изображения из фильмов на футболках, которые продавались на маркетплейсе.
Ранее в Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову с трамваем из «Брата».