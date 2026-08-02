Снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков на 7,5 миллиона рублей

Самый крупный из исков был подан к частному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2». Согласно судебным документам, ИП использовало изображения из фильмов на футболках, которые продавались на маркетплейсе.