Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков на 7,5 миллиона рублей

Компания СТВ подала сотню исков о защите прав
Сергей Бодров-мл. в фильме «Брат 2»
Сергей Бодров-мл. в фильме «Брат 2»

Компания СТВ, снявшая культовый фильм «Брат», с начала года подала сто исков о защите прав на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, иски были поданы в арбитражные суды нескольких городов России. Речь идет о требованиях о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения и персонажей. Ответчиками значатся индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.

Самый крупный из исков был подан к частному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2». Согласно судебным документам, ИП использовало изображения из фильмов на футболках, которые продавались на маркетплейсе.

Ранее в Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову с трамваем из «Брата».