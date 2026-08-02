Звезду «Клана Сопрано» нашли мертвым в собственном доме

В начале 1990-х Пасторе появлялся в небольших эпизодах таких картин, как «Славные парни», «Путь Карлито» и «Мужчины уважения», однако настоящая узнаваемость пришла к нему позже. Заметной ступенью в карьере стали работа в комедии 1995 года «Парни-джерки: Фильм», а также участие в телефильме HBO 1996 года «Готти», где он делил экран с актерами, которые позднее вместе с ним оказались в составе культового сериала, — Тони Сирико, Фрэнком Винсентом и Домиником Чианезе.